Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kars

Kars'ta da Hükümet Konağı önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Öksüz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Kars Garnizon Şehitliğinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Kars Garnizon Şehitliği, Kars Şehitliği Müzesi'nin de ziyaret edildiği törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin öneminden bahsederek, "Canlarınızı ve kanlarınızı uğrunda feda ederek miras bıraktığınız bu kutsal vatanın her zerresinin bizlere mukaddes emanetiniz olduğunun şuurundayız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı ve bizleri millet yapan değerlerimizi koruma uğrunda bizlere ilham kaynağı olan şehadet ruhunu, ilelebet yaşatmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha yürekten haykırıyoruz." dedi.