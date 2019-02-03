Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı

52 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyarıldı.

Doğu Anadolu'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyarıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Kars'ta 15, Erzurum'da 14, Ardahan'da 12, Tunceli'de 4, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Ağrı'da 2, Kars ve Erzurum'da 1 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 22, Ardahan'da 16, Kars'ta 7 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 97, Erzincan Ergan'da 84, Kars Sarıkamış'ta 82, Erzurum Konaklı'da 82 ve Ardahan Yalnızçam'da 22 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, bölgede mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle eğimli yerlerde çığ tehlikesi ve buzlanma, sis ve don olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:25 Kaynak: AA

Ardahan, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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