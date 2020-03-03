Doğu Anadolu'da buzlanma don ve çığ uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da buzlanma don ve çığ uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da buzlanma don ve çığ uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 11, Ardahan ile Erzurum'da 9, Kars'ta 8 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 14, Erzincan'da 13, Kars ile Ardahan'da 7, Ağrı'da 6 ve Erzurum'da 4 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ergan'da 85, Cıbıltepe'de 77 ve Palandöken'de 76 santimetre kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsü olan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yoğun tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçay mevkisi, ulaşıma kapandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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