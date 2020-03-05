Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 13, Kars'ta 9, Ardahan'da 7, Erzurum'da 5, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Erzincan'da 17, Ardahan'da 13, Kars'ta 10, Erzurum'da 9 ve Ağrı'da 6 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ergan'da 82, Palandöken'de 78, Cıbıltepe'de 70 santimetre olarak kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Ağrı'da yoğun sis ve soğuk hava

Ağrı'da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Özellikle Ağrı- İran kara yolunda görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentteki ve iş yerlerinin camları buz tuttu, ağaçlarda oluşan kırağı güzel görüntüler oluşturdu.