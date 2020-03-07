Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 3, Ardahan'da 2 Erzurum'da 0, Erzincan'da 4, Iğdır'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Erzincan'da 17, Ardahan'da 8, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ergan'da 84, Palandöken'de 75, Cıbıltepe'de 70 santimetre kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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