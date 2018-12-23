Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı

4 saat önce

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi için sabah ve gece buzlanma, don ve sis uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi için sabah ve gece buzlanma, don ve sis uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, yağışların Iğdır'da yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar şeklinde olması, ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile pus ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de sıfır, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 12, Erzurum'da 8, Ağrı'da 4, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Erzincan'da 7, Tunceli'de 6, Erzurum ve Ağrı'da 1, Kars'ta sıfır, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 60, Kars Sarıkamış'ta 49, Erzincan Ergan'da 40, Erzurum Konaklı'da 26 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:35 Kaynak: AA

Kars, Sabah, Güncel
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