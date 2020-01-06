Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan ve çevrelerinin ise çok bulutlu geçeceği beklenen bölgede, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesi yaşanacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 12, Ağrı ve Erzurum'da 11, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 5, Iğdır'da 3, Tunceli'de 2, Ardahan'da 1, Erzurum'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 2 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları Kars'ta 5, Erzurum'da 8, Ağrı'da 11, Konaklı Kayak Merkezi'nde 5, Ergan Kayak Merkezi'nde 28, Palandöken Kayak Merkezi'nde 49 santimetre ölçüldü.


Buzlanma, don ve pusa karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ardahan'da kar yağışı ve kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Öte yandan Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar ve soğuk nedeniyle kentteki ağaç ve yapraklarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde oluşan buzları kırarak temizlemeye çalışırken, araç sahipleri de araçlarının üzerine battaniye örterek camlarda buz oluşmasını engellemeye çalışıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi
Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
17:56 Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
17:55 Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5) - Son Dakika
17:55 TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika
17:51 Tosya'da yoğun kar yağışı başladı - Son Dakika
17:50 Başkan Yüce, "Sakarya'nın ulaşımı Türkiye'de örnek model olacak" - Son Dakika
17:48 Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 18:02:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]