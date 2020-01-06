Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan ve çevrelerinin ise çok bulutlu geçeceği beklenen bölgede, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesi yaşanacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 12, Ağrı ve Erzurum'da 11, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 5, Iğdır'da 3, Tunceli'de 2, Ardahan'da 1, Erzurum'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 2 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları Kars'ta 5, Erzurum'da 8, Ağrı'da 11, Konaklı Kayak Merkezi'nde 5, Ergan Kayak Merkezi'nde 28, Palandöken Kayak Merkezi'nde 49 santimetre ölçüldü.



Buzlanma, don ve pusa karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ardahan'da kar yağışı ve kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Öte yandan Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar ve soğuk nedeniyle kentteki ağaç ve yapraklarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde oluşan buzları kırarak temizlemeye çalışırken, araç sahipleri de araçlarının üzerine battaniye örterek camlarda buz oluşmasını engellemeye çalışıyor.