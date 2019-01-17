Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının 3-5 derece azalması beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 5, Van ve Hakkari'de 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığı Van'da 2, Muş'ta 1, Hakkari'de 0 ve Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Sabah, Van, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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