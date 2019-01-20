Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, sabah ile gece buzlanma ve don, yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 16, Hakkari'de 15, Van'da 8, Bitlis'te 18 derece ölçüldü.


Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 2, Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Sabah, Van, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Haneli Köyde 3 Kişi Muhtarlık İçin Adaylığını Koydu ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sınav Yasaklarının Esnetileceğini Duyurdu

İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Sokak Ortasında Yapılan Fuhuş Pazarlığı Kamerada Çalışanlar Dikkat! Keyfi Rapor Almak İşten Atılma Sebebi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 10:54:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]