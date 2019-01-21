Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

56 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak, sabah ve gece buzlanma ve don, yer yer sis ve pus görülecek.


Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 18, Muş'ta 12, Hakkari'de 13, Van'da 9 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Hakkari'de 5, Muş'ta 7 derece ölçülmesi bekleniyor.

Van Gölü'nde hava bulutlu ve sisli olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Sabah, Van, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Fazıl Say Konserine Katılmasına CHP'den İlk Yorum Geldi Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak Irak'ın Kuzeyine Yapılan Hava Harekatında, Saldırı Hazırlığındaki 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 10:04:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]