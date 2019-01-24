Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak.


Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.


Rüzgar güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.


Bölgede gerçekleşen en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Van'da 5, Muş'ta 6, Hakkari'de 9 ve Bitlis'te 10 derece ölçüldü.


Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 3, Hakkari'de 2, Muş'ta 0 ve Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olacak.


Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:35 Kaynak: AA

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