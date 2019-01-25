Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

3 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı geçecek.

Bölgede gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 6, Bitlis ve Muş'ta 1, Hakkari'de sıfır derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı geçecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:12 Kaynak: AA

Muş, Hakkari, Doğu Anadolu Bölgesi, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlyas Salman, Ayşen Gruda'nın Cenaze Töreninde Tabutunun Başından Ayrılmadı CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:45:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]