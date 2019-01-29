Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

25 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kar yağışlı geçecek.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Muş'ta 2, Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 1 ve Bitlis'te 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van ve Muş'ta 5, Bitlis ve Hakkari'de 2 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak, rüzgar batı ve güney batıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Sabah, Van, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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