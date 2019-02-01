Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı
1 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kar yağışlı geçecek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 4, Muş'ta 3, Van'da 2 ve Bitlis'te 1 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 4, Muş'ta 2 Bitlis ve Hakkari'de 1 derece olacak.
Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:48 Kaynak: AA
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