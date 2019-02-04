Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar doğu ve güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Van'da 8, Hakkari'de 10, Muş ve Bitlis'te 11 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Van ve Hakkari'de 3, Bitlis'te sıfır, Muş'ta sıfırın altında 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde karlı olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:17 Kaynak: AA

Van, Sabah, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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