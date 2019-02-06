Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

52 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'deki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'deki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu geçecek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 10, Van'da 9, Bitlis'te 13 ve Hakkari'de 11 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 4, Bitlis ve Hakkari'de 3, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:41 Kaynak: AA

Hakkari, Sabah, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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