Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.


Sabah ve gece buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar doğu ve güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede günün en yüksek sıcaklığının Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 4 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:33 Kaynak: AA

Van, Sabah, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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