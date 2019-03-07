Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 5, Hakkari'de 4, Van'da 2 ve Muş'ta 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 2 derece bekleniyor.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:30 Kaynak: AA

Hakkari, Muş, Bitlis, Van, Güncel
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