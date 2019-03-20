Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Buzlanma ve don ile gece saatlerinde yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 7, Van'da 6, Hakkari'de 5 ve Muş'ta 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Muş'ta 8, Hakkari'de 7, Van ve Bitlis'te 5 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli davranması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:45 Kaynak: AA

Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Güncel
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