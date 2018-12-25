Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.




Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığının 1-3 derece düşmesi beklenen bölgede rüzgarın güney yönlerinde hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 9, Van'da 8, Hakkari'de 6 ve Muş'ta 4 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Bitlis'te 0, Hakkari'de 2, Van'da 3 ve Muş'ta 4 derece olacak.

Bölgede kar kalınlığı Van'da 21, Bitlis'te 30, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 26 santimetre ölçüldü.

Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu rüzgar güney ve güneydoğudan 3-5 kuvvetinde esecek.

Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:43 Kaynak: AA

Hakkari, Sabah, Van, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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