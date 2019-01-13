Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

53 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması beklenen bölgede, rüzgar doğudan hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 20, Hakkari ve Muş'ta 12, Van'da 8 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Bitlis'te 3, Hakkari'de 5 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Bitlis, Doğu Anadolu Bölgesi, Hakkari, Güncel
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