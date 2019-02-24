Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16, Kars'ta 15, Erzurum'da 10, Ağrı'da 8, Iğdır'da 3, Erzincan'da 1 derece ölçüldü. Tunceli'de ise sıcaklık sıfır derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, Iğdır'da 13, Tunceli ve Erzincan'da 9, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1 ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Konaklı'da 88, Palandöken'de 86, Kars Sarıkamış'da 83, Ardahan Yalnızçam'da 26 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer görülecek sis ve pus nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:43 Kaynak: AA

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