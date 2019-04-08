Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

14 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 3 derece ölçüldü. Gece sıcaklık, Kars'ta 1, Erzurum'da 2, Iğdır'da 5, Erzincan'da 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 17, Kars'ta 12, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

Bölgede gece ve sabah buzlanma ile don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:25 Kaynak: AA

Ardahan, Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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