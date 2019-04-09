Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi
için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, gece saatlerinde Erzincan
ve çevresinde aralıklı sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Kars
ve Ardahan
'da 1 derece ölçüldüğü bölgede, gece Erzurum
'daki sıcaklık 2, Ağrı
'da 4, Erzincan'da 7, Iğdır
'da 11 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 21, Erzincan'da 18, Kars ve Erzurum'da 13, Ardahan'da 12, Ağrı'da 11 derece olması bekleniyor.
Bölgede gece ve sabah buzlanma ile don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması uyarısında bulunuldu.