Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer sis ile pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 23, Ağrı'da 19, Erzurum'da 13, Ardahan'da 11, Iğdır'da 7, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 8, Iğdır'da 5, Erzincan'da 3 sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Erzurum ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 23 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiğini bildirerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sürücüler başta olmak üzere yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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