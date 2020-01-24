Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey kesimlerde ise çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 14, Kars'ta 13, Ardahan'da 10, Tunceli ve Ağrı'da 9, Erzincan'da 5 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 1, Tunceli ve Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 10, Ardahan'da 8, Kars ve Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 12, Erzurum'da 11, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Ergan'da 27, Cıbıltepe'de 44, Palandöken'de 78 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, bölgede buzlanma, sis ve don olayı ile pus hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Ağrı ve Ardahan'da karla mücadele

Öte yandan, Ağrı'da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için gece başladıkları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan'da da özellikle yükseklerde etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Posof ilçesinde gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 18 köy yolu, il özel idaresince yapılan karla mücadelenin ardından ulaşıma açıldı.