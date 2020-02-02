Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklıkların 1 ila 2 derece artması beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 22, Ağrı'da 20, Ardahan ve Erzurum'da 13, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars ve Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 60 ve Ergan'da 33 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.