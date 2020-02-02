Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklıkların 1 ila 2 derece artması beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 22, Ağrı'da 20, Ardahan ve Erzurum'da 13, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars ve Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 60 ve Ergan'da 33 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi
Profesör Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm ÖSYM, Twitter'dan +18'lik hesabın takip edilmesi hakkında açıklama yaptı Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadının verdiği cevap herkesi hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 16:14:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]