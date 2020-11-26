Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji, Doğu Anadolu'daki 6 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 6, Erzurum'da 5, Ağrı'da 4, Erzincan'da 3 ve Iğdır'da 0 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Ağrı'da 6, Erzurum'da 4, Kars'ta 3, Ardahan'da 0 derece olması öngörülüyor.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.