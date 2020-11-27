Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

27.11.2020 11:55
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Meteoroloji, Doğu Anadolu'daki 6 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji, Doğu Anadolu'daki 6 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, sabah saatlerinde pus, buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 12, Erzurum'da 10, Ağrı'da 9, Ardahan'da 5, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 8, Ağrı'da 7, Erzurum ve Kars'ta 5, Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.

Bölgede sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Doğu Anadolu, Meteoroloji, Erzincan, Ardahan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika


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