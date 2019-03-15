Doğu Anadolu'da Çığ Uyarısı
13 dakika önce
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ uyarısı yaptı.
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi
'nde çığ uyarısı yaptı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimler kar yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığının 2-4 derece azalacağı bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklığı Van
'da 9, Hakkari
'de 7, Muş
ve Bitlis
'te 4 derece olacak. Van Gölü
'nde hava parçalı ve çok bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.
Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda kar erimesi ve çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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