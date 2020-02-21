Doğu Anadolu'da çığ uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu geçmesi tahmin edilen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 11, Ardahan'da 10, Erzurum'da 5, Tunceli'de 2, Kars'ta 3, Erzincan'da sıfır, Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 8, Erzincan'da 6, Ağrı ve Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Iğdır ve Erzurum 2 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kar örtüsüne sahip bölgede, eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.