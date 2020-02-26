Doğu Anadolu'da çığ uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da çığ uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nin, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik kesimleri için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik kesimleri için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 2 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 18, Ağrı'da 16, Ardahan ve Erzurum'da 13, Erzincan'da 5, Iğdır'da 4 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 25 dereceyi gördü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 12, Erzincan'da 10, Iğdır'da 7, Ardahan'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 3, Kars'ta 2 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Ergan'da 79, Palandöken'de 70, Sarıkamış'ta 65 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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