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Doğu Anadolu'da çığ uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da çığ uyarısı

19.02.2022 12:22
Doğu Anadolu'da çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunarak vatandaşları alabilecekleri tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunarak vatandaşları alabilecekleri tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Erzincan ve çevre illerde soğuk hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği, gündüz saatlerinde yüksek ve dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

'Çığ uyarısı'

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

'Buzlanma ve don uyarısı'

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan, meteoroloji ekipleri çığ oluşumu sırasında ve sonrasında alınabilecek tedbirleri paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

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Meteoroloji, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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