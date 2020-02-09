Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor - Son Dakika

Buzlanma ve don olayının görüleceği Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars ve Ardahan'da hafif kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimler çok bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının beklendiği bölge illerinden Kars ve Ardahan çevresinin hafif kar yağışlı olması öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 16, Kars'ta 15, Ardahan'da 14, Erzincan'da 12, Tunceli ve Ağrı'da 11, Iğdır'da ise 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, sıfırın altında Erzurum'da 13, Kars'ta 12, Ardahan'da 10, Ağrı'da 9, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de 6, Iğdır'da ise sıfır derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 35, Erzurum'da 20, Ardahan'da 15, Kars'ta 11, Tunceli'de 6, Erzincan'da 3, kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 85, Kars Sarıkamış'ta 62 ve Erzincan Ergan'da 72 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunması dolayısıyla dikkatli olunması uyasında bulundu.