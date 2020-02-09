Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor

6 saat önce

Buzlanma ve don olayının görüleceği Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars ve Ardahan'da hafif kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor, System.String[]

Buzlanma ve don olayının görüleceği Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars ve Ardahan'da hafif kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimler çok bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının beklendiği bölge illerinden Kars ve Ardahan çevresinin hafif kar yağışlı olması öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 16, Kars'ta 15, Ardahan'da 14, Erzincan'da 12, Tunceli ve Ağrı'da 11, Iğdır'da ise 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, sıfırın altında Erzurum'da 13, Kars'ta 12, Ardahan'da 10, Ağrı'da 9, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de 6, Iğdır'da ise sıfır derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 35, Erzurum'da 20, Ardahan'da 15, Kars'ta 11, Tunceli'de 6, Erzincan'da 3, kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 85, Kars Sarıkamış'ta 62 ve Erzincan Ergan'da 72 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunması dolayısıyla dikkatli olunması uyasında bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Doğu Anadolu'da 6 il için çığ uyarısı

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 19:00:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]