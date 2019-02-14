Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Erzincan'da 4, Ağrı'da 10, Erzurum'da 14, Kars'ta 20 ve Ardahan'da 22 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 10, Erzincan'da 7, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ile Ağrı'da 2 ve Ardahan'da 6 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 27, Erzurum'da 21, Ardahan'da 12 ve Kars'ta 8 santimetre ölçüldü.


Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 92, Erzincan Ergan'da 90, Erzurum Konaklı'da 89, Kars Sarıkamış'ta 80 ve Ardahan Yalnızçam'da 25 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, eğimli yerlerde çığ tehlikesi, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ile pus olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:17 Kaynak: AA

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