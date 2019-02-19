Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerine kadar Ardahan'da saatte 30-60 kilometre hızla esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 6, Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Erzincan'da ise sıcaklık 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 9, Erzincan'da 6, Erzurum'da 1, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2, Ağrı'da 6 derece olması bekleniyor.

Ağrı'da kar kalınlığı 30, Erzurum'da 22, Ardahan'da 18, Kars'ta 6 santimetre ölçüldü.


Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Sarıkamış ve Konaklı'da 90, Palandöken'de 88, Yalnızçam'da 30 santimetre kaydedildi.

Bölgede gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:59 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Ağrı, Güncel
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