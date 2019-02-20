Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

16 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.


Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 19, Erzurum'da 14, Iğdır ve Erzincan'da 5 derece kaydedildi.


Günün en yüksek sıcaklığının Iğdır ve Erzincan'da 9, Kars'ta 3, Erzurum ve Ardahan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8 derece olması bekleniyor.


Ağrı'da kar kalınlığı 30, Erzurum'da 21, Ardahan'da 15, Kars'ta 6 santimetre ölçüldü.


Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Konaklı'da 90, Sarıkamış ve Palandöken'de 88, Palandöken'de 88, Yalnızçam'da 26 santimetre kaydedildi.


Bölgede gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:46 Kaynak: AA

Kars, Ardahan, Ağrı, Güncel
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