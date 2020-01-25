Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların düne göre 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Kars'ta 24, Erzurum'da 18, Ardahan'da 14, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 7 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Erzurum'da 4, Kars'ta 3 ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 12, Erzurum'da 11, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Palandöken'de 77, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 29 santimetre ölçüldü.



Bölgede gece ve sabah yer yer buzlanma ile donun yanı sıra pus beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Erzurum'da göletler buzla kaplandı

Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.



Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar kar ve buzla kaplanan kaldırım ile sokaklarda ilerlemekte zorlandı.



Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştuğu ve şadırvanların buz tuttuğu kentteki dere yatakları ile kış mevsiminde oluşan göletler de buzla kaplandı.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte buz temizleme çalışması yürütüyor.

Ağrı'da dere ve nehirler buz tuttu

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 90 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için önceki gün çalışma başlatıldığı belirtildi.

Vatandaşların mağdur olmaması için 91 personel, 8 mobil ekip ve 78 iş makinesiyle birlikte kış mevsimi boyunca karla mücadele çalışması yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, kar yağışı sonrası kapanan 90 köy yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Taşlıçay ilçesinde ise dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve nehirler buz tuttu, araçların yakıt depoları dondu.

Kent genelinde bir süredir etkili olan soğuk hava, Taşlıçay ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuklar sonrası Aşağı Toklu köyündeki dere ve Murat Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplandı.

Vatandaşlardan Bülent Turan, soğuklar nedeniyle donan araçlarının çalışmadığını ve her gün aynı durumu yaşadıklarını söyledi.

Tunceli'de tipi etkili oluyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun tipi, yaşamı olumsuz etkiledi.



İlçede dünden bu yana etkili olan tipi nedeniyle birçok köy, mahalle ve sokak yolu ulaşıma kapandı.



Özellikle ilçeye bağlı Koyungölü, Paşadüzü ve Gözeler köyü kara yolunda yoğunlaşan tipi, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.



Tipiden sokak hayvanları da olumsuz etkilendi.



Karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Ardahan- Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Dün akşam saatlerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, gece sabaha doğru tipinin dindiği ve ardından karla mücadelenin başladığı belirtildi.

Üç saatlik karla mücadelenin ardından yolun yeniden ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, mevcut yolda buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmaları istendi.