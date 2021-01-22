Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Şadırvanların buz tuttuğu kentte, belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollarda buz temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşların sabah araçlarını çalıştırmakta zorlandığı kentte, bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da ise ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmaların oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını güçlükle çalıştırabildi.

Kura Nehri'nde soğuk hava kaynaklı buharlaşmayla kartpostallık manzaralar oluştu.

Ağrı

Sıcaklığın gece sıfırın altında 32 derece ölçüldüğü Ağrı'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hayvanlarını satmak için erken saatlerde pazara gelen vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar ile hayvanların çene ile kirpiklerinde kırağı oluştu.

Dere ve nehirlerin buzla kaplandığı kentte, çok sayıda aracın yakıt deposu dondu. Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yaktı.

Kentte ayrıca binaların çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.