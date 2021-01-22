Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar - Son Dakika

Kentte ayrıca binaların çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Dere ve nehirlerin buzla kaplandığı kentte, çok sayıda aracın yakıt deposu dondu. Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yaktı.

Vatandaşlar ile hayvanların çene ile kirpiklerinde kırağı oluştu.

Hayvanlarını satmak için erken saatlerde pazara gelen vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 32 derece ölçüldüğü Ağrı'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi 'nde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

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