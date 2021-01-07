Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

07.01.2021 09:30

Beyaza bürünen ağaçlar Koyun sürüleri Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Beyaza bürünen ağaçlar

Koyun sürüleri Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Bazı dükkanların camında buz tabakası oluştu.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan soğuk havayla oluşan kırağı ağaçlara beyaz gelinliğini giydirdi.

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.

Soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı da güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, bazı koyun sürülerinin kırağı saran ağaçların arasında otlatılması da fotoğraf karelerine yansıdı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Doğu Anadolu, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika


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