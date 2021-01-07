Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika

Beyaza bürünen ağaçlar
Koyun sürüleri Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.
Ardahan
Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.
Bazı dükkanların camında buz tabakası oluştu.
Iğdır
Iğdır'da etkili olan soğuk havayla oluşan kırağı ağaçlara beyaz gelinliğini giydirdi.
Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.
Soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı da güzel görüntüler oluşturdu.
Öte yandan, bazı koyun sürülerinin kırağı saran ağaçların arasında otlatılması da fotoğraf karelerine yansıdı.
Kaynak: AA
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