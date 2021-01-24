Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı sürücüler soğuk hava nedeniyle araçlarının üzerini battaniyelerle kapattı.

Soğuk hava nedeniyle şadırvan, süs havuzları ve bazı çeşmeler de buz tuttu.

Ardahan

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmaların yaşandığı kentte, sabah erken saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ardahan'ın Çıldır-Aktaş bağlantılı kara yolunda da tipi etkili oldu.

Ağrı

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle çok sayıda tırın yakıt deposu dondu.

Sürücüler yakıt depolarının altında ateş yakarak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.

Dere ve nehirlerin buz tuttuğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kars

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle Kars Barajı ve Kars Çayı tamamen buzla kaplandı, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Belediye ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kaldırımlardaki buzları temizledi.