Üye Girişi
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

03.12.2021 09:58
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da kar yağışı sonrası soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı.

Belediye ekipleri, yollarda buz temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan bazı bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Ardahan, Kars ve Ağrı'da ise bitkiler ile ağaçlar kırağı tuttu. Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı'nın bazı kısımları da buzla kaplandı.

Karslı Zeki Tutar, havaların gittikçe daha da soğuduğunu belirterek, "Kars Çayı'da buz tutmaya başlamış, havalar soğudukça suyun büyük bölümü donacak." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de soğukların etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Susamda dev fiyat artışı! Simit 3.5 TL oldu ama üretici mutlu değil 09:54 Susamda dev fiyat artışı! Simit 3.5 TL oldu ama üretici mutlu değil
Alkolü fazla kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı! Menajeri duruma el attı 09:47 Alkolü fazla kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı! Menajeri duruma el attı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı 09:43 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Vicdansızlığın böylesi görülmedi! İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı 09:34 Vicdansızlığın böylesi görülmedi! İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi 07:56 Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor 07:21 Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor

Son Dakika Haberleri
09:55 Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı
09:54 Susamda dev fiyat artışı! Simit 3.5 TL oldu ama üretici mutlu değil
09:50 ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 58.65
09:47 Alkolü fazla kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı! Menajeri duruma el attı
09:43 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı
09:42 Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor!
09:39 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor
09:37 Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı
09:35 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı
09:35 Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor
Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı         
09:56
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 58.65 ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 58.65         
09:51
Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor! Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor!         
09:43
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum         
07:20
Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam         
07:18
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 10:03:40. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement