Doğu Anadolu'da

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Kars'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bölgede kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, Ağrı'da 20, Erzurum'da 13, Ardahan'da 11, Erzincan'da 7, Tunceli'de 5 ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 6, Tunceli ve Erzincan'da 5, diğer illerde sıfırın altında Ağrı'da 5, Ardahan'da 4, Kars'ta 3 ve Erzurum'da 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 10, Kars ve Erzurum'da 4, Palandöken Kayak Merkezi'nde 49, Ergan Kayak Merkezi'nde 30 ve Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 8 santimetre olarak ölçüldü.



Yetkililer, buzlanma, sis ve dona karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.

Kars

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye düşmesiyle Kars Çayı'nın bir kısmı buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniye, branda ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, bazı binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu. Arpaçay ilçesinde de karla birlikte güzel manzaralar meydana geldi.

Iğdır

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Tuzluca ilçesine bağlı köylerde, kar kalınlığı tek katlı evlerin çatısına kadar uzandı. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, bazı akarsular da kısmen dondu.

Köylerde yaşayan çiftçiler bir yandan soğuk havayla mücadele ederken, bir yandan da hayvanlarını beslemek için sürüleri açık alanlara çıkarıyor.

Ağrı

Ağrı'da, dondurucu soğuklar nedeniyle park halindeki tırların yakıt deposu dondu. Dere ve nehirlerin de buzlarla kaplandığı kentte, bazı tır sürücüleri donan araçlarını çalıştırabilmek için altında ateş yaktı

Öte yandan il merkezindeki pazarda hayvanlarını satmaya çalışan besiciler de soğuk havadan olumsuz etkileniyor.

Besicilerden Adem Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarını satmak için pazara geldiklerini ve soğuklar yüzünden zorlandıklarını söyledi.

Hayvanların soğuktan yerinde duramadığını söyleyen Aras, "Soğukların etkisi hayvanlardan belli oluyor. Biz de mecburen ekmek parası için buradayız. Hayvanlarımızın ağzı, yüzü buz tuttu." dedi.

Tır şoförü Ertuğrul Özdemir de tırların donduğunu ve çalıştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.