Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 24 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 24 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 21, Ardahan'da 16, Erzurum'da 15, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 5, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Ardahan'da 3, Kars'ta 5 ve Ağrı'da 6 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Sarıkamış'ta 55, Palandöken'de 51 ve Ergan'da 22 santimetre ölçüldü.


Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesinin yanı sıra pus beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmasını uyarısında bulundu.

Kars'ta dondurucu soğuklar

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve branda ile örttü.

Kentte binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaç ve bitkiler de kırağı tuttu.

Kamyon sürücüleri, altında ateş yakarak donan akaryakıt depolarını ısıtmaya çalıştı.

Kamyon sürücüsü Necati Alp, AA muhabirine, bölgede son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi.

Alp, soğuklarda kamyonları çalıştırmanın çok meşakkatli olduğunu belirterek, "Sabahları kalkıyoruz, arabalarımız donmuş, çalıştıramıyoruz. Bu kamyoncuların çilesidir, çaresiz kalıyoruz. Ateş yakmadan da araba çalıştıramıyoruz. Mazotu, filtreleri, karteri ısıtıyoruz." diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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