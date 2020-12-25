Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da kar yağışının ardından ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde, sokak ve yollarda buzlanma oluştu.

Belediye ekipleri, kentte tuzlama ve buz temizleme çalışması yürütüyor.

Ardahan, Kars ve Ağrı'da ise soğuk hava nedeniyle dere ile nehirler buzla kaplandı.

Bitkilerin kırağı tuttuğu kentlerde beyaza bürünen ağaçlarda ise güzel manzaralar oluştu.

Bölgede yaşayanlar, araçlarının üstüne battaniye ve halı örterek soğuktan korumaya çalıştı.