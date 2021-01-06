Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

06.01.2021 10:03

Üstü örtülen araçlar Binalardan sarkan buz sarkıtları Yüzeyi donan Kura Nehri üstüne çıkan sokak hayvanları Çamları kaplayan buz Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı bölgede güzel manzaralar oluştu Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar...

Üstü örtülen araçlar

Binalardan sarkan buz sarkıtları

Yüzeyi donan Kura Nehri üstüne çıkan sokak hayvanları

Çamları kaplayan buz

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı bölgede güzel manzaralar oluştu

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar dondu, araçların camları buz tuttu.

Iğdır

Iğdır'da kırağı tutan ağaçlar ile bitkiler doğayı beyaza bürüdü.

Güzel manzaraların oluştuğu kentte, beyaza bürünen ağaçlar drone ile havadan görüntülendi.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve halılarla örttü.

Kars

Kars'ta da soğukların etkisiyle ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşların, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttüğü kentte, bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda buz kırma çalışması yaparken bazı yolları da tuzladı.

Ağrı

Ağrı'da soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Dere ve nehirlerin donduğu kentte vatandaşlar, soğuğa karşı araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu, Erzurum, Drone, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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