Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Sürücülerin araçlarının üstünü battaniyelerle örtmesi Üzeri karla kaplanan araçlar -Yakıt depoları donan tırlar -Sürücülerin yakıt depoları altına ateş yakması Tır şoförünün konuşması Evlerde kapı, pencere ve kilitlerin donması Donan nehirler Şehir merkezinden görüntüler - Ağrı Ağrı'da...

Sürücülerin araçlarının üstünü battaniyelerle örtmesi Üzeri karla kaplanan araçlar -Yakıt depoları donan tırlar -Sürücülerin yakıt depoları altına ateş yakması Tır şoförünün konuşması Evlerde kapı, pencere ve kilitlerin donması Donan nehirler Şehir merkezinden görüntüler - Ağrı Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin kapı kilitleri ve pencereleri buzla kaplandı. Dere ve nehirlerin donduğu kentte, çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Ayrıca park halindeki çok sayıdaki tırın yakıt deposu dondu. Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırma uğraşı verdi.

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