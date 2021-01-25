Sürücülerin araçlarının üstünü battaniyelerle örtmesi
Üzeri karla kaplanan araçlar
-Yakıt depoları donan tırlar
-Sürücülerin yakıt depoları altına ateş yakması
Tır şoförünün konuşması
Evlerde kapı, pencere ve kilitlerin donması
Donan nehirler
Şehir merkezinden görüntüler - Ağrı
Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin kapı kilitleri ve pencereleri buzla kaplandı.
Dere ve nehirlerin donduğu kentte, çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Ayrıca park halindeki çok sayıdaki tırın yakıt deposu dondu. Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırma uğraşı verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika