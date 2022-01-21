Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Karla kaplı kentteki araçların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu. Sürücülerin buzlanma oluşan yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, belediye ekiplerinin karla mücadele ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu. Kura Nehri'nin yüzeyi ise buzla kaplandı.

Tunceli

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Tunceli'de akarsular buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu. Cadde ve sokaklarda oluşan buzlanmalar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Belirli aralıkla tuzlama çalışması yapan belediye ekipleri, sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerce kamyonlara yüklenen kar kütleleri şehir dışına taşınıyor.

Kars

Kars'ta ise kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü. Cadde ve sokaklardaki buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar ve buz küreme çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, çatılarda sarkıtlar oluştu. Vatandaşlar soğuktan etkilenmemesi için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.