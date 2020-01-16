Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 25, Kars'ta 21, Erzurum'da 14, Erzincan'da 13, Ardahan'da 12, Iğdır'da 7 ve Tunceli'de 6 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 7, Erzincan'da 4, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Ardahan'da 3, Kars'ta 6, Ağrı'da 10 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 51, Ergan'da 22, Sarıkamış'ta 51 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte pus beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmasını uyarısında bulundu.

Erzurum

Erzurum'da dondurucu soğuklar nedeniyle şadırvanlar buz tuttu, binaların çatısında sarkıtlar oluştu.

Vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yürüttüğü kentte, buzlanmalara karşı da tuzlama yaptı.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle park halindeki tırların yakıt deposu dondu, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Dere ve nehirlerin buzla kaplandığı kentte, sürücüler, soğuktan çalıştıramadıkları tırların yakıt deposunun altında ateş yaktı.

Vatandaşlardan Mikail Tuncer, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirterek, donan aracını çalıştıramadığını anlattı.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın atlında 21 dereceye düştüğü Kars'ta, ağaçlar ile bitkiler kırağı tutarken çeşmeler de dondu.

Soğuk havanın olumsuz etkilediği yaban hayvanları da Kars Çayı'ndan yiyecek aradı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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